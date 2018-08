Ruuds frisparkperle sikret Odd-poeng

NTB Sport

Odd har dermed stått igjen med ett poeng i sine tre siste seriekamper. Bodø/Glimt klarte på sin side ikke riktig å følge opp den sterke 3-0-seieren mot Kristiansund i forrige runde.

Ett poeng til hvert av lagene betyr at Odd beholder tiendeplassen på eliteserietabellen, mens Glimt ligger to plasser lenger ned. Kun fire poeng skiller nå bodøværingene og Start under nedrykksstreken.

– Jeg føler at vi trenger mer enn ett poeng for tiden. Vi sliter med å få seieren i boks. Dessverre får vi det ikke i dag heller, sa Odd-målscorer Espen Ruud til MAX etter kampen.

Kristian Fardal Opseth sto bak hjemmelagets mål, men så ingen grunn til å være fornøyd.

– Det ble egentlig og greit litt for dårlig, sa han etter kampen – og tilføyde:

– Det er lenge igjen av sesongen, og vi har mange kamper igjen å gjøre det på. Vi har en viktig kamp lørdag mot Tromsø. Den har vi i hvert fall et sterkt ønske om å vinne.

Nesten drømmestart

I en jevn først omgang var hjemmelaget nær ved å få en drømmestart allerede etter to minutters spill. Måltyven Kristian Fardal Opseth sto bak den gode avslutningen som Odd-midtstopper Steffen Hagen reddet på streken.

Gjestenes keeper Sondre Rossbach var utspilt ved den anledningen.

Også Odd kunne tatt ledelsen før ti minutter var spilt, men skuddet fra Jone Samuelsen etter seks minutter ble avverget på strålende vis av Glimt-keeper Ricardo.

Mål skulle det i stedet bli i motsatt ende av banen. Halve første omgang var spilt da nevnte Opseth viste goalgetterferdigheter. Amor Layouni slo innlegget og foran mål fikk måltyven en enkel jobb med å fikse 1-0.

Ruud-perle

Ledermålet var at den enkle sorten. Mer spektakulært var utligningen til Espen Ruud kun fire minutter senere. Forsvarsveteranen fikk sjansen på frispark fra utenfor 16-meteren og prikkskjøt ballen strålende i hjørnet.

Ufortjent var det ikke at gjestene kom à jour til pause. Vebjørn Hoff kunne faktisk sendt Odd i ledelsen, men Glimt-keeper Ricardo avverget avslutningen rett før hvilen med et tigersprang.

Det skulle vise seg å bli kampens to eneste scoringer. De siste 45 minuttene på Aspmyra var ikke særlig innholdsrike var gjelder sjanser, men med sju minutter igjen testet hjemmelagets Philip Zinckernagel skuddfoten fra litt skrå vinkel.

Odd-keeper Rossbach reddet sterkt. Glimt kom også til et par farlige avslutningsmuligheter på tampen, men avslutningene ble blokkert av Odd-forsvaret.

– Vi var ikke like bra i annen omgang som i den første. Glimt fikk styre spillet for mye. Det ble mye hawaii, og jeg føler ikke at noen hadde tak i kampen, oppsummerte Espen Ruud.

