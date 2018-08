NTB Sport

Nordmannen er for tiden i USA og forbereder seg for kvalifiseringen til US Open. Rafael Nadal holder sin posisjon som verdensener.

Det er uforandret bak ham med Roger Federer og Juan del Potro på andre- og tredjeplass.

– Det er jo et naturlig mål ta seg til hovedturneringen, men kvalifiseringen er tøff og det er mange gode spillere med. Man er også litt avhengig av trekningen. Hvis Casper spiller opp mot sitt beste klarer han det, sa pappa Christian før avreise til New York.

(©NTB)