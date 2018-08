Røff medfart for United etter Brighton-smell

NTB Sport

Manchester Evening News er beinhard i sin spillerkritikk. Juan Mata fikk bunnkarakteren 1 på en skala der 10 er best. Han ble byttet ut ved pause.

Paul Pogba, Fred, Anthony Martial, Andreas Pereira, Victor Lindelöf og Eric Bailly får alle tre poeng. Et par av disse spillernes innsats kalles «elendig».

Om Lindelöf skriver avisen: – Han var tilbake til marerittet mot Huddersfield for ti måneder siden. Var usikker og uten selvtillit.

Jamie Redknapp skriver i sin spalte i Daily Mail: – Spillerne ser ikke lenger ut til å respondere på det Mourinho vil. Åtte av Uniteds spillere var med i kvartfinalene i VM. Mange av dem tenker: Hvorfor kan vi ikke spille Pep Guardiolas stil?

– Det virker nå som spillerne er i ferd med å bli lei av Mourinhos negative fotball og også hans utspill.

Uniteds tidligere kaptein Gary Neville tvitrer: – Denne håpløse situasjonen har oppstått på grunn av dårlig lederskap og spillerrekruttering siden han (Alex Ferguson) forsvant.

United møter Tottenham mandag til uka. Det kan bli en svært avgjørende kamp for prosjekt Mourinho. Portugiseren er inne i sin tredje sesong på Old Trafford, og tidligere i hans karriere har utfordringene som regel kommet på høsten etter sesong to.

