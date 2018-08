NFF-Bjerketvedt om dramatikken: – En tøff sjau

NTB Sport

– Det går rette veien heldigvis. I en slik situasjon (prosessen etter sykdommen) er du mer til stede der og da. Det har jeg klart, men det har vært en tøff sjau må jeg si, særlig de første månedene, sier Bjerketvedt til NTB.

– Så har det gått bedre etter hvert, og i sommer har jeg tatt noen raske skritt framover og føler meg mye bedre.

Bjerketvedt er tilbake i jobb i NFF, men ikke på full tid. Kai-Erik Aarstad er fortsatt inne som generalsekretær som vikar.

Bjerketvedt snakker problemfritt med NTB om den tøffe perioden.

– Det var tungt i starten selv om jeg ikke hadde mistet språket. Det går bedre nå. Det er noen lyder og bokstavkombinasjoner som dukker opp innimellom, men det jobber jeg med, sier Bjerketvedt.

Hjelp

– Jeg har fått all mulig hjelp og god hjelp og ikke minst løpende rådgivning om hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Så jeg har følt meg veldig trygg på den måten. Og hvis jeg ikke vet, så er det opp til meg å spørre. De har alltid et svar. Jeg har bare gode erfaringer med det norske helsevesenet.

– Når er du tilbake i full jobb?

– Jeg har ingen bestemt plan på det. Vi tar det litt fra uke til uke. Meningen er å trappe forsiktig opp og selvfølgelig til 100 prosent. Når det skjer, er litt for tidlig å si. Jeg skal konsentrere meg om enkelte sentrale saker og prosesser framover, og det er godt å være i gang.

Medisiner

– Det er ingen stor omlegging i hverdagen. Jeg har holdt vekta sånn noenlunde, men jeg må først og fremst passe på at jeg har et blodtrykk under kontroll. Den mest sannsynlige årsaken (til sykdommen) er at jeg har hatt litt for høyt blodtrykk over litt for mange år. Det er av genetiske årsaker.

– Så jeg må være nøye med medisiner og andre tiltak som gjør at blodtrykket holder seg på et stabilt lavt nivå.

Bjerketvedt har trent hele veien etter sykdommen og den siste tiden også småjogget litt.

(©NTB)