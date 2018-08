Molde FK: – Vil bruke tid på å vurdere mulige utfall

NTB Sport

Samtidig som spilleren ble frifunnet, ble han dømt til å betale erstatning på 150.000 kroner til kvinnen som anmeldte saken.

«Molde FK tar dommen i Romsdal tingrett til etterretning. Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre», står det i en kort pressemelding fra MFK.

Klubben skriver videre at den vil gi flere uttalelser senere. Først skal ledelsen og styret behandle saken.

«Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall», skriver Molde.

Retten delte seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om skyld. Dommen slår fast at det er ubestridt at spilleren hadde samleie med kvinnen under et nachspiel i mai i fjor.

MFK-spilleren var tiltalt for sovevoldtekt. Under rettssaken nektet han straffskyld og hevdet at samleiet var frivillig.

– Vi har sendt ut en pressemelding, og det er det vi ønsker å uttale nå i etterkant av dommen. Det vil være naturlig at vi kommer med en uttalelse på et senere tidspunkt, sier Molde-direktør Øystein Neerland til NTB.

Aktor og statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim la ned påstand om fire års fengsel og en erstatningssum på 175.000 kroner. Hun varsler at dommen vil bli anket.

– Nå har jeg lest grundig gjennom dommen, og ser at her vil vi anke. Meddommerne slutter seg til bevisvurderingen til fagdommeren når det gjelder erstatningskravet, der vurderingen er at det er en klar sannsynlighetsovervekt at han har begått en voldtekt, sier Nordheim til Nettavisen.

