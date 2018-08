Flatland dypt imponert over Hovlands USA-bragd: – Vanvittig viktig for norsk golf

NTB Sport

Natt til mandag norsk tid vant Hovland finalen mot hjemmehåpet Devin Bling. Det gjorde 20-åringen på overlegent vis. Det hele var avgjort da han hadde seks hulls ledelse med fem igjen å spille.

Golfentusiast Hallvard Flatland kommenterte ikke finalen, men han fulgte selvsagt med på Hovlands storspill.

– Det er ikke en bombe at Hovland går til topps. Han har jo dokumentert god form over lengre tid, og han var også rangert som nummer fem i verden på amatørrankingen før denne turneringen. Så vi visste at han var en god golfspiller, men det mest imponerende er måten han gjennomførte mesterskapet på, sier Flatland til NTB.

– Vi skal huske på det var over 7600 spillere som hadde som mål å vinne. Å komme gjennom nåløyet, og ikke minst måten han har gjort det på, er bare utrolig imponerende.

Flatland mener Hovland-bragden er kjærkommen reklame for norsk golfsport.

– Dette er vanvittig viktig for norsk golf. Vi har hatt Tutta (Suzann Pettersen), men vi har savnet en mannlig spiller i europa- og verdenstoppen. Hovland er den første egentlig siden Henrik Bjørnstad markerte seg på PGA-touren, og det begynner å bli mange år siden. Dette er gull for interessen og oppmerksomheten rundt golf i Norge, sier TV-veteranen.

Klar for tre majorturneringer

Hovland, som representerer Ullensaker-klubben Miklagard, storspilte gjennom hele amatørmesterskapet i Pebble Beach i California.

– Amerikanske kommentatorer har kommet med en orgie av lovord. De framsto ikke overrasket, men de var ærlig og oppriktig imponert. Hovland har en ro over seg mange kan misunne ham.

– Ser vi på listen over spillere som har vunnet denne turneringen, skjønner man hvorfor amerikanerne omtaler dette som en majorturnering. Det er jo det største en amatørgolfer som kan vinne, poengterer Flatland.

Hovlands prestasjoner har sikret ham plass i hele tre av fire majorturneringer neste år: US Masters, US Open og British Open.

– Historisk er det ingen nordmann som har spilt mer enn én majorturnering, så han blir vår første som får oppleve det, sier Flatland.

Fortsatt lang vei å gå

Det er lyse tider for norsk golf. Tidligere i år kvalifiserte Kristoffer Reitan (20) seg som første norske herrespiller til US Open. Før helgen måtte han se seg slått av kameraten Hovland i åttedelsfinalen.

– Det var litt utur at de møtte hverandre. Det er ikke veldig stor nivåforskjell på de to gutta. Reitan har også et potensial i seg til å bli en ordentlig god golfspiller.

– Hovland og Reitan har begge noe ved seg som gjør at man kan ha håp for framtiden. De går litt forskjellige veier. Hovland studerer i USA, og for ham har det vært veldig riktig. Reitan har vært der borte og smakt litt på det livet, og han syntes ikke det passet ham, forteller Flatland.

Han spår at Hovland fortsetter som amatør i noen år til. Veien til profflivet er fortsatt lang.

– Det vil ta tid. Hvis han hopper av skolen nå for å bli profesjonell, mister han plassene i majorturneringene neste år. Det tror jeg ikke han vil gå glipp av. Den veien han går nå, er tøffere enn de fleste kan forestille seg.

