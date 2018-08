Tre hattrick da Borussia Mönchengladbach satte rekord

NTB Sport

Alassane Plea, Thorgan Hazard og Raffael noterte tre mål hver da Hastedt fra nivå fem ble slått 11-1. Det er Gladbachs største cupseier noensinne.

Den franske U21-landslagsspilleren Plea debuterte for klubben etter at han ble hentet fra Nice for 25 millioner euro. Belgiske Hazard (bror av Chelsea-stjernen Eden) og brasilianske Raffael noterte også hattrick.

Det sto 3-0 allerede etter et kvarter i Hastedt, som er en forstad til Bremen.

– Vi hadde det moro, og vi tok ikke foten av gassen i annen omgang. Det var en flott søndagskveld, sa Jonas Hofmann, som også kom på scoringslista.

Fossum-seier

Iver Fossum spilte de siste 20 minuttene da Hannover slo Karlsruhe 6-0, men han tegnet seg ikke i målprotokollen. Han kom inn på stillingen 4-0. Hendrik Weydandt, som kom inn i det 83. minutt, scoret de to siste målene.

Fortuna Düsseldorf vant 5-0 over Koblenz, mens RB Leipzig måtte slite for å vende til 3-1-seier over Viktoria Köln. Danske Yussuf Poulsen og svenske Emil Forsberg gjorde henholdsvis 1-1 og 2-1 for gjestene etter at hjemmelaget hadde ledet ved pause.

Målfest

Köln er i 2. Bundesliga, men ga Borussia Mönchengladbach konkurranse om rundens største seier da Dynamo Berlin ble slått 9-1. Vertene scoret først i hovedstaden, men Simon Terodde vendte kampen med ekte hattrick mellom det 21. og 41. minutt. Han scoret sitt fjerde mål i annen omgang.

Lørdag forsvant tittelforsvarer Eintracht Frankfurt og Stuttgart begge ut av cupen. Førstnevnte tapte for 4.-divisjonslaget Ulm, mens flere andre lag slet seg videre med ettmålsseier. Seriemester Bayern München vant 1-0 over Drochtersen/Assel etter et mål i sluttminuttene.

(©NTB)