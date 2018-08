Samuelsen fratatt scoring – avslørt av VAR

NTB Sport

Et ultradefensivt Venlo la seg bakpå og tettet igjen så godt de kunne mot gjestene fra Amsterdam.

Og rett før pause fikk vertene en sjelden sjanse etter et langt innkast. Samuelsen, som er lånt inn fra West Ham, vant duellen mot Ajax-spilleren Nicolás Tagliafico og skjøt Venlo i føringen.

Repriser: Dro i trøya

Venlo-spillerne startet feiringen, men ble brått stoppet av dommeren. Han ville studere videobildene, skriver Svenskafans.com.

Og etter en VAR-gjennomgang kom Kevin Blom fram til at målet måtte annulleres som følge av at Samuelsen hadde dratt motspilleren i trøya for å kunne vinne duellen før han skjøt ballen i mål.

– En veldig streng straff for et lovbrudd som faktisk ikke eksisterte, skrev Venlo på sitt nettsted.

– Bittert nederlag

Ajax jaget seiersmålet utover i 2. omgang, men VVV og Samuelsen så ut til å sikre ett poeng – mye takket være keeper Lars Unnerstalls storspill. Så var det duket for mer VAR like før slutt.

Tagliafico forsøkte å finne velkjent Klaas-Jan Huntelaar, men Venlo-stopperen Roel Janssen dyttet brutalt unna Ajax-spissen. Huntelaar ropte på straffespark, tilsynelatende forgjeves, men et par minutter senere valgte Blom å vurdere straffesituasjonen på nytt via VAR.

Og beslutningen ble straffespark, til vertenes fortvilelse. Det satte Dusan Tadic iskaldt inn og sikret fortjent 1-0-seier for Ajax.

– Et bittert nederlag for VVV. I forrige uke vant vi takket være VAR, nå tapte vi, lød det i oppsummeringen på Venlos hjemmeside.

Samuelsen er lånt inn fra West Ham for hele 2018/19-sesongen. Venlo vant 1–0 borte mot Willem II i sesongåpningen for en uke siden.

