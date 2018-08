Nye tårer for VM-håp (19)

NTB Sport

19-åringen er et enormt talent og spådd en lys karriere i hoppbakken, men sommerens formsvikt er vond å takle.

– Helt ærlig, det er veldig tungt. Hovedproblemet er at det kjennes håpløst ut uansett hvordan jeg prøver å løse det, men jeg skal fighte videre, sier stortalentet til NTB.

Lørdagens sommerrenn i Frenstat, Tsjekkia måtte Opseth se fra sletta. Hun klarte ikke å komme inn blant de 40 som kvalifiserte seg til konkurransen.

– Det skulle jeg likt å vite selv, svarer Opseth når vi spør om hva som skjer med hoppformen.

Nekter å gjemme seg

Opseth gjemmer seg aldri i motgang. Bare 17 år gammel fikk hun enormt med oppmerksomhet etter et mislykket hopp på 67,5 meter i mikskonkurransen under ski-VM i Lahti.

Med tårer i øynene kjempet buskerudjenta seg tappert gjennom intervju etter intervju. Bildene av den fortvilte VM-hopperen gikk sin seiersgang i avisene.

– Jeg syntes det var veldig rart at noen tårer skulle være så interessant for folk å lese om. Det var merkelig, men det er slik at følelser fenger, sa Opseth etter å ha fått oppmerksomheten litt på avstand.

Holeværingen-hopperen slo sterkt tilbake. Opseth hadde enorm framgang sist sesong og sikret OL-tur til Pyeongchang i februar etter en tøff duell med lagvenninnen Anna Odine Strøm.

Frykter for VM-plassen

Nå frykter Opseth at Alta-hopperen skal stikke av med VM-plassen i mikskonkurransen i Seefeld neste år.

– Det er lenge til vinteren, heldigvis, og jeg har troen på at jeg skal finne tilbake til noe bra før VM. Samtidig hopper Anna veldig bra, så miksen kan bli tøff, men jeg er evig optimist. Mye kan skje, sier Opseth.

– Hvilke forskjeller merker du fra den gode hoppingen i vinter og det du gjør i bakken nå?

– I vinter var det mer flyt. Jeg fikk de svarene jeg trengte og dermed hadde jeg mer frihet i hoppingen. Nå derimot blir alt mer anstrengt, fordi jeg er på leit etter noe som skal kjennes riktig ut. Det er små marginer, så det skal nok ikke så mye til før det er nærmere, men jeg trenger noen gode opplevelser for at jeg skal stole på det jeg gjør, sier Opseth.

