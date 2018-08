Marerittomgang sørget for Manchester United-tap mot Brighton

NTB Sport

Manchester United kom til Brighton med dårlige minner fra 0-1-bortetapet på tampen av forrige sesong, og klarte ikke å få revansj mot Chris Hughtons mannskap etter sommerferien.

– Vi gjorde for mange feil. Vi ble straffet. Noen ganger gjør du feil og blir ikke straffet, men vi ble straffet for hver eneste feil vi gjorde. Det tredje målet ble for tøft, sa Mourinho til BBC.

– En blanding av feil og påfølgende straff med mål ga Brighton glede og selvtillit. Da vi reduserte var kampen helt åpen, men så ga vi dem 3-1 rett etterpå. Da var det vanskelig å komme tilbake, la han til.

Brighton la grunnlaget for seieren med tre mål før pause. Glenn Murray, Shane Duffy og Pascal Gross fra straffemerket sørget for at hjemmelaget ledet 3-1 til pause. Romelu Lukaku headet inn 1-2 etter 34 minutter.

Paul Pogba reduserte nok en gang til 2-3 på overtid av overtiden fra straffemerket, men Brighton kunne feire sesongens første trepoenger.

Manchester United hadde 2-1-seier mot Leicester i bagasjen fra serieåpningen. Brighton var på sin side målløs i 0-2-tapet mot Watford.

Brighton-show

Manchester United sto for første omgangs første sjanse da Lukaku snappet ballen og spilte vegg med Paul Pogba etter elleve minutter. Spissen klarte ikke å treffe mål med skuddet, og etter hvert skulle det meste handle om hjemmelaget i Brighton.

Fem minutter etter at Brighton-midtstopper Lewis Dunk måtte forlate banen med en skade etter tjue minutter fikk Solly March plass bak Ashley Young på høyresiden. Innlegget var timet perfekt og fant Glenn Murray. Spissen flikket ballen over David de Gea fra fire meter til 1-0-ledelse for Brighton.

Kun to minutter senere satt mål nummer to. Brighton beholdt trykket etter en corner, og til slutt endte et skudd fra Anthony Knockaert opp som en pasning til Duffy. Midtstopperen dempet ballen, før han banket den i hjørnet med venstrefoten.

Martial tilbake

Lukaku ga Manchester United fornyet håp da han stusset inn et skudd fra Luke Shaw foran mål i det 34. minutt, men da Gross ble meid ned av Eric Bailly innenfor 16-meteren like før 45 spilte minutter kunne Gross selv gi Brighton 3-1. Tyskeren skjøt samme vei som de Gea slengte seg, men ballen gikk via keeperen og i mål.

Mourinho var ikke fornøyd med første omgang og byttet inn både Jesse Lingard og Marcus Rashford rett etter pause, men klarte ikke å få inn mål bak et oppofrende Brighton før Paul Pogbas straffescoring på overtid.

Det var Duffy som felte Marouane Fellaini i straffefeltet.

Den største snakkisen før søndagens kamp var at Anthony Martial fikk tillit i startoppstillingen av José Mourinho etter at franskmannen ble bøtelagt for ikke å returnere som avtalt under oppkjøringen. Grunnen var at Martial var med da hans annet barn ble født. Han var ikke med i serieåpningen, men kom inn som erstatter for en skadd Alexis Sánchez mot Brighton.

