Manchester United slo Liverpool i sin første kvinnekamp på 13 år

Etter å ha høstet mye kritikk for ikke å satse på kvinnefotball bekreftet Manchester United i mars at klubben ville gjenoppstarte laget som ble lagt ned i 2005 for å bruke ressursene på herresiden.

Prosessen med å samle sammen et lag fra bunnen av har gått raskt, og først for 83 dager siden fikk laget linsens fra Englands fotballforbund.

Søndag gjorde Uniteds kvinnelag offisielt comeback i en gruppekamp i ligacupen mot eliteserielaget Liverpool. Lizzie Arnot ble matchvinner for Manchester-laget med sin 1-0-scoring sju minutter før slutt.

Kommende sesong skal det nyoppstartede laget spille på nivå to, sammen med blant andre Tottenham, Leeds, Aston Villa og Crystal Palace.

