Hovland leder klart halvveis i USA-finalen

NTB Sport

Den norske 20-åringen har storspilt hele uken og sensasjonelt tatt seg helt til finale. Han dominerte mot Bling på de første 18 av de 36 hullene i finalen.

Han ledet på det meste med fem hull, men Bling kjempet hardt om hvert eneste hull, reduserte ledelsen til fire hull og var nær ved å vinne det siste hullet før pausen.

Hovland imponerte med presise utslag, innspill og putter, og ikke minst de gangene han havnet i trøbbel. På 4. hull havnet ballen i en bratt skrent ned mot stranden, og det luktet dropp og straffeslag, men nordmannen fant ballen i buskaset og sendte et fantastisk innspill som landet bare noen centimeter fra hullet.

Det norske stortalentet festet grepet ved å vinne fire hull på rad fra 8. til 11. hull.

Bling reduserte da Hovland fikk bogey på 17. hull og øynet ny redusering da Hovlands utslag havnet i en steinrøys på 18. hull, men nordmannen droppet ballen og greide par tross straffeslaget.

Hovland starter snart på sitt tredje år på Oklahoma State-universitetet, mens 18-årige Bling er 2.-årsstudent på UCLA i Los Angeles.

Allerede med finaleplass har Hovland sikret billett til majorturneringene US Masters og US Open neste år. Masters spilles som alltid i Augusta, Georgia, mens US Open i 2019 skal spilles i Pebble Beach, på en bane han allerede har vist at han mestrer.

