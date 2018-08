Grand Bodø tok sitt første poeng siden mars etter strafferedning på overtid

NTB Sport

Avaldsnes har ikke klart å følge opp seriesølvet og cupgullet fra forrige sesong. Nå kjemper rogalendingene om å holde seg over kvalifiseringsplassen. Søndag gikk laget på en ny blemme da det bare ble 3-3 hjemme mot bunnlaget Grand Bodø.

Rogalendingene hadde likevel mulighet til å sikre serien på overtid da dommer Cosmin Dima pekte på straffesparket, men Välimaa reddet skuddet til Maruschka Waldus.

Grand Bodø hadde en rekke sjanser før full tid og var svært nær å ta alle poengene, men scoringen til Anne-Marthe Birkeland snaue kvartet før slutt ble kampens siste. Dermed tok bodøværingene sitt første poeng siden seieren mot Trondheims-Ørn i serieåpningen 24. mars.

Ingeborg Nordheim og et selvmål av Olaug Tvedten sørget for nordlendingenes øvrige scoringer, mens Maruschka Waldus, Meryll Serrano og Luana scoret hvert sitt mål for vertene.

Grand Bodø har nå fire poeng, men ligger fremdeles desidert sist. Lyn innehar kvalifiseringsplassen med tolv poeng. Etter poengdelingen har Avaldsnes nå tre poeng ned til Oslo-laget og to poeng opp til Røa og Stabæk.

Sist mandag sikret Avaldsnes avansement i mesterligaen med gruppeseier i kvalifiseringsrunden i Kroatia. I 16-delsfinalen venter Ada Hegerberg og Lyon.

LSK Kvinner leder toppserien suverent med full pott etter 15 runder. Kanarifuglene står nå med 24 seirer på rad, som er rekord i antall strake seirer i en norsk toppdivisjon.

