Feldmann kåret til årets sykkeltalent

– En stor ære, sier 18-åringen.

Feldmann drømmer om en karriere som proffsyklist.

– Det var en stor overraskelse, og jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne. Når de begynte å beskrive personen som hadde vunnet under utdelingen, tok det lang tid før jeg forsto at det var meg. Jeg var sikker på at det var noen av guttene som skulle vinne, sier Feldmann.

Søren Wærenskjold (Ringerike), Ludvig Fisher Aasheim (Rye), Silje Mathisen (Halden), Ådne Holter (Lillehammer) og Daniel Årnes (Kristiansand) var også nominert. Wærenskjold ble kåret til årets sykkeltalent i fjor.

– Pernille har gjennom flere år vist en sterk indre glød, innsats og læringsvilje for å komme dit hun vil. Dette er personlighetstrekk som vi kjenner igjen hos mange av Norges beste innen idrett, kultur og realfag. Det er derfor gledelig at det norske folk har stemt fram Pernille som Årets Sykkeltalent, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens Helter.

Med prisen sørget Feldmann også for at Stavanger SK får 50.000 kroner.

