Ekte hattrick av Marianne Vos i Østfold

Akkurat som fredag i Mysen og lørdag i Sarpsborg var Vos den beste og hurtigste på oppløpet da rittet ble avsluttet i Halden. Svenske Emilia Fahlin var nærmest på de to foregående etappene, men søndag måtte hun nøye seg med tredjeplass, slått også av amerikanske Coryn Rivera.

– Det ser trolig lett ut hvis du kun ser på resultatlistene, men det var det overhodet ikke. Bare se på ansiktet mitt nå, sa Vos til TV 2 etter målgang.

Hun vant rittet sammenlagt også i fjor. Tross to etappeseirer på rad var ikke ledelsen sammenlagt større enn at rivalene prøvde seg søndag.

– Alle angrep. Anemick van Vleuten, Lucinda Brandt, de gikk en etter en. Jeg prøvde bare å ta lukene og holde meg på hjulene til de som angrep, men det kostet mye krefter. De to siste kilometerne var jeg nokså sikker på at jeg hadde kontroll på sammenlagtseieren, og da fokuserte jeg på etappeseieren, sa Vos til TV 2.

31-åringen med to OL-gull og 12 VM-titler fordelt på landeveissykling, banesykling og terrengsykling vant sammenlagt 22 sekunder foran Fahlin og 33 foran Rivera. Hun var naturlig nok overlegen også i poengkonkurransen.

Marianne Andersen var best av de norske i rittet. Hun var med i feltet som spurtet om seier søndag, men nådde ikke helt fram og måtte nøye seg med 11.-plass.

– Jeg lå veldig bra an med 3-400 meter igjen, men gjennom de to siste svingene mistet jeg litt posisjonen. Jeg er skuffet over at jeg ikke fikk det bedre til, sa hun til TV 2.

Sammenlagt ble hun nummer 27.

