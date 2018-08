Agüero i scoringsform da City blåste Huddersfield av banen

NTB Sport

Sergio Agüero ble hattrickhelt, men også Gabriel Jesus og David Silva var med på scoringsfesten. Jon Gorenc Stankovics 1-3-redusering i det 43. minutt ble mager trøst for utspilte Huddersfield.

Fra første spark på ballen ble gjestene spilt svimle. City hadde et par gedigne målsjanser allerede før fem minutter var unnagjort. De lyseblå hadde blant annet en ball i tverrliggeren.

Huddersfield trengte med andre ord et mirakel om det skulle bli en reprise av 0-0-kampen fra i vår. Håpet om det var ute da målvakt Ben Hamer tok helt feil avgjørelse om å gå ut og stoppe Aguero. Han mislyktes totalt, ble tatt på halvdistanse og måtte fortvilet se Citys stjernespiss lobbe ballen i et tomt mål.

Ny keeperglipp

Agüero var i praktform søndag. Argentineren kunne fort stått med fem-seks mål om uttellingen hadde vært bedre.

Seks minutter etter ledermålet doblet Jesus til 2-0. Det skjedde etter vakre kombinasjoner med Benjamin Mendy. Brasilianeren traff nettmaskene fra 18 meters hold.

Ikke lenge etterpå sto det 3-0 på lystavla. Nok en gang utnyttet Agüero slett keeperspill fra Hamer, som rotet det til da han skulle fange et Mendy-innlegg. Engelskmannen glapp ballen og la den til rette for Agüero. 30-åringen hadde ingen problemer med å sette lærkula i åpent bur.

Det var få lysglimt for Huddersfield, men to minutter før pause kunne laget i det minste registrere sitt første Premier League-mål for sesongen. Stankovic scoret enkelt etter at en lang ball ble stusset videre av Steve Mounié.

David Silva feide all tvil til side da han curlet et pent frispark over muren tre minutter etter sidebytte.

Niende hattrick

Agüero vasset i sjanser, og i det 75. minutt kunne han juble for sitt niende PL-hattrick. Bare Alan Shearer (11) har gjort flere. Argentineren scoret med høyrefoten på et perfekt innlegg fra Mendy.

På tampen var Terence Kongolo uheldig og scoret selvmål. Det skjedde da Hamer gjorde en sterk redning, men returen gikk rett i lagkameraten.

Manchester City scoret rekordmange 106 seriemål sist sesong. Premer League-mesteren står allerede med åtte mål etter bare to kamper. De lyseblå innledet med 2-0-seier borte mot Arsenal.

Burnley gikk på en uvanlig hjemmesmell da Watford vant 3-1 på Turf Moor. Andre Gray ga gjestene ledelsen etter tre minutter, men James Tarkowski utlignet kort tid etterpå.

Men dette var Watfords dag. Tidlig i annen omgang scoret både Troy Deeney og Will Hughes. Dermed står Watford med full pott etter to serierunder. Burnley kan ha blitt straffet for å ha spilt kvalifisering til europaligaen torsdag kveld.

