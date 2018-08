Tittelforsvarer Eintracht Frankfurt ute av cupen, Bayern slet også

NTB Sport

Steffen Kienle ga Ulm ledelsen tidlig i annen omgang da han satte inn stolpereturen etter Ardian Morinas hodestøt. Vitaly Lux kontret inn 2-0 kvarteret før slutt.

Eintracht Frankfurt jaget febrilsk scoringer for å unngå et ydmykende førsterundetap, men Lucas Torro og Luka Jovic traff begge stolpen før Goncalo Paciencia i siste minutt satte inn det som bare ble et trøstemål.

Eintracht Frankfurt er første tittelforsvarer siden Kaiserslautern i 1996 som ryker ut allerede i turneringens første runde.

Det var smell nummer to for Eintracht Frankfurt i sesongen som så vidt er i gang. Forrige helg ble laget knust 5-0 av Bayern München i supercupen.

Bayern slet

Seriemester Bayern München, som tapte for Eintracht Frankfurt i cupfinalen i mai, slet med å følge opp den kampen i sitt oppgjør mot 4.-divisjonslaget Drochtersen/Assel, selv om trener Niko Kovac mønstret et stjernespekket lag.

Thiago traff tverrliggeren og Thomas Müller fikk et mål underkjent for offside før Robert Lewandowski frelste Bayern med sitt vinnermål ni minutter før slutt.

Det ble favorittseier også i de øvrige kampene med tidlig kampstart lørdag, men flere av toppserielagene slet. Hoffenheim og Werder Bremen var hederlige unntak, med hver sin 6-1-seier på bortebane.

Herjet

Hoffenheim knuste den tidligere storklubben Kaiserslautern (nå i 3. divisjon). Joelinton scoret tre av målene for Hoffenheim, som møter Bayern München i serieåpningen kommende helg. Werder Bremen slo Wormatia Worms med seks ulike målscorere.

Wolfsburg vant 1-0 over Elversberg med scoring av Daniel Ginczek et snaut kvarter før slutt, mens svenske Mikael Ishak scoret begge mål da Nürnberg slo Linx 2-1.

(©NTB)