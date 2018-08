Sarpsborg vil ha 8000 sitteplasser hvis europaeventyret fortsetter

NTB Sport

Torsdag sto Sarpsborg for en skikkelig bragd med 1-0-seier borte mot kroatiske Rijeka. Patrick Mortensen scoret vinnermålet på tampen av kampen, og dermed gikk sarpingene videre i europaligakvalifiseringen med 2-1 sammenlagt.

Sarpsborg spiller sin aller første sesong i en av europacupene. Suksessen har tatt fotballfeberen i byen til nye høyder.

– Dette er helt formidabelt. Trykket de siste dagene viser at vi må ha gjort noe riktig. Vi må tenke enda lenger. Nå skal vi ha fullt fokus på å prøve å vinne to fotballkamper og gå videre fra playoff, men noen av oss må også få lov til å tenke på et eventuelt gruppespill. Da skal vi ha inn 8000 her. Det skal vi greie, sier Sarpsborgs styreleder Cato Haug i et videointervju lagt ut på klubbens Facebook-side.

Første kamp mot israelske Maccabi Tel-Aviv spilles på Sarpsborg stadion førstkommende torsdag. Allerede til den kampen har østfoldingene valgt å utvide tilskuerkapasiteten med i underkant av 500 sitteplasser.

– Dette tar helt av. Sarpsborgs befolkning vil se fotball på stadion, og det må vi bidra til. Vi har bestemt oss for å sette inn 484 seter som er klare til torsdag. Dermed frigjør vi det som var bortefeltet i forrige kamp, forteller Haug og legger til at et nytt bortefelt er på plass til torsdagens kamp.

Sarpsborg operer selv med en makskapasitet på 6833 tilskuere, men kapasiteten er noe lavere når det er europacupspill.

Lørdag formiddag opplyste klubben på Twitter at det er 500 ledige plasser igjen før Sarpsborg stadion er utsolgt. Det vil si at 5839 billetter er revet vekk.

