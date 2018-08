NTB Sport

Weng ledet ved passering 3, 6 og 9 kilometer, men ved målgang etter 12 kilometer snek Jacobsen seg først over streken. Sammenlagt vant Weng for fjerde år på rad, og for femte gang totalt.

Anne Kjersti Kalvå knep tredjeplassen på avslutningsdistansen. Senere lørdag er gutta i aksjon.

(©NTB)