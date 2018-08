King og Bournemouth med snuoperasjon mot West Ham

NTB Sport

Nordmannen venter fortsatt på sitt første seriemål denne sesongen, men noterte seg for nesten full spilletid da Eddie Howe mønstret samme startoppstilling som i 2-0-seieren mot Cardiff i første serierunde.

King fikk et gult kort for å stemple Pablo Zabaleta rett før Bournemouth startet snuoperasjonen mot West Ham lørdag.

Marko Arnautovic ga West Ham ledelsen fra straffemerket etter 33 minutter i London, men Callum Wilson og Steve Cook scoret med seks minutters mellomrom etter at stadionuret hadde rundet 60 minutter.

Wilson scoret alene med keeper, mens Cook raget høyest på et frispark.

King ble byttet ut rett før slutt.

Southampton var uten en skadd Mohamed Elyounoussi i 1-2-tapet mot Everton lørdag. Theo Walcott og Richarlison scoret for Everton i første omgang, før Southamptons nysignering Danny Ings ga bortelaget fornyet håp på Goodison Park etter 54 minutter.

Leicester slo nyopprykkede Wolverhampton 2-0, til tross for at Jamie Vardy fikk direkte rødt kort for å sette knottene i leggen til Matt Doherty etter 66 minutter. Doherty, som måtte bytte etter situasjonen, scoret selvmål til 1-0. James Maddison scoret det siste målet.

(©NTB)