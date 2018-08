Kane brøt augustforbannelsen da Tottenham slo Fulham 3-1

NTB Sport

Stefan Johansen fikk et drøyt kvarter på banen for Fulham da Tottenham vant fortjent på Wembley lørdag. Vertene vartet opp med de største sjansene og vant etter scoringer fra Lucas Moura, Kieran Trippier og Harry Kane. Aleksandar Mitrovic scoret for gjestene.

Scoringen betyr nok mest for Kane, som endelig fikk bukt med scoringsproblemene sine i august. Etter 14 augustkamper var Kanes tørke endelig over.

Tottenham startet friskt på Wembley, og Lucas Moura var svært nær å sende vertene i føringen etter fem minutter. Headingen fra fem meter på nærmest blank kasse gikk utrolig nok utenfor.

Minuttet senere kunne Moura gjøre opp for bommen da han snappet opp en svak ball fra Fulham-forsvaret og kom alene med keeper. En svak touch gjorde likevel at sisteskanse Fabricio var først på ballen. Ballen endte etter hvert hos Harry Kane, som lobbet den inn, men Fabricio hadde allerede fått et korrekt frispark.

Bananscoring

Et snaut kvarter var spilt da Kane gikk ned i straffesparkfeltet etter en duell mot Timothy Fosu-Mensah. Spissen var noe i ubalanse og burde muligens fått et straffespark, men Taylor vinket spillet videre.

Like før pause fikk Moura omsider gjort opp for bommen i åpningsminuttene. Brasilianeren reagerte kjapt på en retur og curlet ballen i lengste hjørne via stanga fra 16 meter og sørget for at Tottenham ledet fortjent til pause.

Gleden varte likevel ikke lenge for hvittrøyene. Aleksandar Mitrovic varslet hva som var i vente da han sendte et skudd i stolpen like etter hvilen.

Kun seks minutter senere sørget serberen for bortejubel og balanse i regnskapet. Joe Bryan fosset fram fra sin venstrebackposisjon og sendte av gårde et innlegg. Mitrovic nådde den akkurat ikke, men det gjorde Ryan Sessegnon som sendte ballen tilbake til serberen. I knestående posisjon headet Mitrovic inn 1-1.

Frisparkperle

Tottenham kjørte på for nytt ledermål og hadde flere gode muligheter. Deriblant ble Kane hindret av tverrliggeren, og Dele Allis skudd ble reddet på strek av Maxime Le Marchand.

Etter 73 minutter fikk vertene frispark i god posisjon fra omtrent 25 meter like etter at Stefan Johansen ble byttet inn. Fram gikk Kieran Trippier og nærmest gjenskapte scoringen sin fra VM-semifinalen mot Kroatia. Vingbacken curlet ballen over muren og ned i hjørnet uttakbart for Fabricio.

Fire minutter senere skulle Harry Kane endelig bukt med augustproblemene sine. Érik Lamela mottok ballen på egen halvdel og fosset fremover før han spilte ballen til Kane. Briten vartet opp med en skuddfinte og plasserte ballen lavt i lengste hjørnet. Dermed var tørken brutt.

Tottenham vartet opp med flere sjanser, men Kanes scoring ble den siste. Neste runde skal nordlondonerne bryne seg mot Manchester United på Old Trafford, mens Fulham får besøk av Burnley.

