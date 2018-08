Filip Ingebrigtsen løper NM med Zürich i tankene

NTB Sport

25-åringen sliter fortsatt med ribbeinsbristen han fikk påvist etter fallet under kvalifiseringsløpet på 1500-meteren i Berlin. Lenge var det høyst usikkert om det ville bli noen NM-start for ham.

Lørdag løp Ingebrigtsen likevel inn til enkel seier i forsøket på 800 meter i Byrkjelo, og han så ikke nevneverdig preget ut underveis.

– Kroppen kjennes veldig bra ut. Det gjør litt vondt når jeg løper så fort som dette, men intervalltrening og rolig jogging går helt fint, sa Filip etter målgang.

Fortsatt vondt

Han avviste at kroppen er helt restituert etter EM-uhellet.

– Nei, jeg kjenner det. Jeg håper det blir litt bedre til i morgen, sa Ingebrigtsen.

Målet med NM-starten er todelt. Den tidligere europamesteren på 1500 meter vil gjerne teste hvordan kroppen fungerer.

– Jeg er i god form og vil kjenne litt på hvordan det kjennes ut og at det går rett vei. Det har litt å si for den treningen jeg kan gjennomføre de neste to ukene. Jo raskere jeg er i full belastning, jo bedre kan det bli i Zürich, sa han.

Torsdag 30. august er det Diamond League-finale på 1500 meter i Zürich. Der ligger det 50.000 dollar i potten til vinneren. Der håper naturlig nok den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen å være i topp skikk.

Skal utfordre Roth

På veien dit tar han gjerne med seg en god opplevelse fra Byrkjelo. Målet er klart.

– Det er å ta han som har årsbeste på 800 meter. Han må ikke få det for billig, sa Filip etter lørdagens forsøk og siktet til Ull/Kisas Thomas Roth.

Søndagens duell de to imellom kan bli rivende.

EM-nedturen har Ingebrigtsen lagt bak seg.

– Det ble et skuffende EM for min egen del, og da er det bare å komme seg opp i ringene igjen, smilte han.

