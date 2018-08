Alonso sendte Chelsea til himmels mot Arsenal

NTB Sport

Lørdagens London-derby var det første i Premier League etter at Maurizio Sarri og Unai Emery tok over som managere i klubbene.

Og det var Sarri som trakk det lengste strået i debuten. Chelsea fikk en drømmeåpning med 2-0 etter scoringer av Pedro og Álvaro Morata, før Arsenal slo kraftig tilbake ved Henrikh Mkhitaryan og Alex Iwobi, alt før pause.

Marcos Alonso ble matchvinner på slutten av annen omgang og sørget for at Chelsea har full pott etter to serierunder.

– Jeg synes at første omgang var delt 50/50. Vi dominerte fra start, men mistet deretter rom. De spilte bedre enn oss, men mot slutten av annen omgang var vi det bedre laget. Det var tre fortjente poeng, oppsummerte matchvinneren overfor BT Sport.

– Vi startet vaklende. Jeg vet ikke hva som skjedde, men kanskje visste vi ikke helt hva vi skulle gjøre. Vi tok oss selv i nakken og kom tilbake. Dessverre tok vi ikke vare på sjansene våre, sa målscorer Iwobi.

Sarris lag vant lekende lett 3-0 borte mot Huddersfield i sin første seriekamp etter at Antonio Conte forsvant ut dørene. Emerys menn tapte 0-2 på eget gress for tittelforsvarer Manchester City i serieåpningen.

Marerittåpning

Arsenal var totalt fraværende det første kvarteret og Chelsea gjorde som de ville. Pedro sendte hjemmelaget i ledelsen etter ni minutter etter et skolebokangrep hvor Marcos Alonso serverte Pedro alene med keeper etter en boksåpnerpasning fra Jorginho.

Etter Chelseas sjokkåpning kom Arsenal mer med i kampen. Pierre-Emerick Aubameyang burde utlignet etter 20 minutter, men spissen klarte utrolig nok å sende ballen over fra åtte meter etter at Héctor Bellerín la ballen 45 grader ut.

I stedet for Arsenal-scoring sendte César Azpilicueta landsmann Álvaro Morata i bakrom. Spanjolen satte fart og kvittet seg med Shkodran Mustafi, før han satte ballen under Petr Cech til 2-0.

Arsenal så ut til å få en marerittkveld da Henrikh Mkhitaryan bommet på nøyaktig samme sjanse som Aubameyang etter halvtimen, men armeneren fikk sin revansj da han banket ballen i nærmeste hjørne på en retur etter 37 minutter.

Hazard kom inn og herjet

Innlegg 45 grader ut var oppskriften til Unai Emery i første omgang, og fire minutter senere lyktes bortelaget igjen. Alex Iwobi var sist på ballen da Arsenal utlignet til 2-2.

Etter det som var en ellevill første omgang burde Arsenal hatt ledelsen til pause. Aubameyang og Iwobi misbrukte hver sin sjanse etter suksessoppskriften før dommeren blåste av de første 45 minuttene.

Arsenal var friskest ut av startblokka i starten av omgangen, men etter hvert tok Chelsea mer og mer over initiativet. Både Ross Barkley, N'Golo Kanté og David Luiz prøvde seg med avslutninger, men Cech tok det som kom mot ham.

Keeperen klarte imidlertid ikke stoppe Marcos Alonso ti minutter før slutt. Innbytter Eden Hazard dro med seg ballen mot linjen før han fant Alonso foran mål. Backen satte ballen sikkert i nettet til 3-2.

Hazard fortsatte å terrorisere Arsenal-forsvaret i sluttminuttene, men det ble med 3-2-seier til Sarris menn.

– Det er bedre å være på banen enn på benken, men gutta som spilte gjorde det bra. Jeg er bare glad for seieren, sa Hazard.

(©NTB)