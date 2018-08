Warholm ikke trygg på ny kongepokal

NTB Sport

I regnvær og tunge forhold i Byrkjelo løp Warholm uanfektet inn til tiden 49,01 i finalen. Tidligere på dagen hadde Warholm vunnet sitt forsøksheat på enkleste vis.

Fra de tre siste norgesmesterskapene i friidrett har Warholm kommet hjem med kongepokal. 49,01 kan holde til nummer fire på rad.

– Det er vanskelig å si. For to år siden fikk jeg kongepokalen på 51,09, og i fjor var det nesten samme tid som nå. Dette var en grei søknad, men det er fortsatt mange som skal løpe som er flinke, sa Warholm til NTB.

– Man har ingen garantier, for det er juryen som bestemmer, tilføyde han.

Veldig godkjent

Dimna-løperen er regjerende verdensmester og tok nylig også EM-gullet på favorittdistansen i Berlin. Tidligere denne sesongen har han senket sin norske og nordiske rekord til sterke 47,64.

Det gjorde ham naturlig nok til kjempefavoritt i fredagens finale, og 22-åringen fra Ulsteinvik sviktet ingen i regntunge Byrkjelo.

NM-gullet betyr mye.

– Det er fantastisk gøy. Jeg kommer hit fordi dette betyr noe for meg. Det var tøffe forhold i dag, og jeg synes jeg gjorde et veldig godkjent løp ut fra det jeg hadde å jobbe med, sa Warholm.

Satser på dobbel

Akkurat som under EM i Berlin løper Warholm både 400 meter hekk og 400 meter «flatt» under årets NM i Byrkjelo. Også på den sistnevnte distansen er det ventet at han viser konkurrentene ryggen med klar margin.

Warholm endte på åttendeplass på 400-meteren i EM, men var samtidig svært nær sin egen norske rekord i forsøket. Der ble han klokket inn til 44,91, fire hundredeler bak bestenoteringen.

Vinner Warholm også 400-meteren i NM, tar han sitt femte strake NM-gull på distansen. De mange løpene begynner samtidig å ta på.

– Jeg tor jeg skylder kroppen min å ta litt pause snart, sa norgesmesteren på langhekken.

