Sarri kan dampe fire pakker om dagen, eget røykerom på gang

NTB Sport

Det er ulovlig å røyke på PL-arenaene. I ligapremieren tygget Sarri derfor på det som så ut til å være gamle sigarettsneiper.

Det skapte full fyr på sosiale medier.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj liker ikke røykingen, men nå skal Sarri få hjelp likevel. Ifølge flere aviser, deriblant The Sun, vurderer Chelsea å bygge et røykerom for ham på Stamford Bridge. Tiltaket skal bidra til at det ikke dukker opp nye bilder av Sarri med sneipen i munnviken.

– Sarri er en lidenskapelig røyker, og det er virkelig fantastisk. Jeg har aldri sett noen røyke så mye, sier Marek Hamsik som spilte under Sarri i Napoli.

På de mest hektiske dagene skal Sarri fyre opp fire 20-pakninger, og sigarettrøyken har ligget tett rundt ham på utallige treningsøkter opp gjennom årene.

Ifølge avisen Bild bygget Leipzig et eget røykerom vegg-i-vegg med garderoben for Sarri. Det skjedde da Napoli møtte den tyske klubben i europaligaen sist sesong.

Chelsea møter Arsenal i lørdagens senkamp i Premier League.

