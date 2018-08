Pochettino frykter spillere forsvinner

NTB Sport

Tottenham forsterket ikke troppen med en eneste spiller under sommerens overgangsvindu, men risikerer at flere spillere forlater klubben før det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. august.

På listen over spillere som kan gå ut dørene står Toby Alderweireld, Danny Rose, Georges-Kévin N'Koudou og Vincent Janssen.

Ifølge Sky Sports har Spurs mottatt en forespørsel fra tyske Mainz om å låne N'Koudou, mens flere medier melder at Bayern München ønsker seg Toby Alderweireld.

Pochettino har tidligere lovet at han ikke vil stå i veien for spillere som ønsker seg bort. Han ønsker kun ønsker spillere som er konsentrerte om å gjøre en god jobb for Tottenham.

«Hjemmekamp»

Spurs møter Fulham i sin første «hjemmekamp» lørdag. Kampen spilles på Wembley i påvente av at den nye stadion skal bli ferdig. Akkurat det ser ut til å drøye en stund.

London-klubben hadde håpet å spille sin første kamp på nye White Hart Lane mot Liverpool 15. september, men det blir det ingenting av. Mandag opplyste Tottenham at ferdigstillelsen av arenaen er forsinket, og at det vil gå minst to måneder før det kan spilles fotball der.

Nå jobbes det på spreng for å få den nye stadionet klar mot Manchester City 28. oktober.

Tottenham vant 2-1 borte mot Newcastle i serieåpningen. Helgens motstander Fulham tapte 0-2 hjemme mot Crystal Palace.

