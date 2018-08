Liverpool-stopper klar for Cagliari

NTB Sport

Det bekreftet engelskmennene fredag kveld. Italienerne betaler angivelig drøyt 20 millioner kroner for Klavan. Den estiske landslagskapteinen scoret to mål og spilte 53 ganger for Liverpool.

Klavan ble hentet inn fra tyske Augsburg i 2016. I 2004 og 2005 var forsvarsspilleren innom Vålerenga, men estlenderen fikk knapt spilletid.

I januar ble Klavan for øvrig første estiske målscorer i engelsk Premier League da han scoret på overtid i 2-1-seieren mot Burnley.

32-åringen er blitt kåret til årets fotballspiller i Estland en rekke ganger. Han har over 100 A-landskamper.

(©NTB)