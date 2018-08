Lang skadepause for De Bruyne, tilbake først i november

NTB Sport

Den belgiske landslagsspilleren ble byttet inn i søndagens 2-0-seier mot Arsenal i ligaåpningen. Onsdag pådro han seg korsbåndskade under trening med laget.

Klubben opplyser at det ikke er nødvendig med operasjon for midtbaneeleganten, men at de regner med at han er ute i rundt tre måneder.

27-åringen mistet 12 kamper for de lyseblå etter en skade i samme kne i 2016.

Med tre måneder på sidelinjen går De Bruyne går glipp av storkampene mot Liverpool (7. oktober), Tottenham (28. oktober) og trolig også Manchester United (11. november), i tillegg til åpningskampene i mesterligaen.

De Bruyne scoret 12 mål og sto for hele 21 assist sist sesong. I 2016 gikk City-spilleren glipp av hele 12 kamper etter å ha skadd kneet i en cupkamp mot Everton.

(©NTB)