Klopp lover mer av Liverpool

NTB Sport

Tyskeren gliste sitt brede smil, men sa ikke så veldig mye.

– Stemningen rundt klubben blir bedre og bedre, men vi må utvikle oss. Vi er ikke verdens beste lag. Vi kan bli bedre på alle områder, sa Klopp.

– Jeg så Palace mot Fulham, og det er åpenbart at de har blitt bedre. Roy Hodgson har gjort en flott jobb der, skrøt tyskeren om den tidligere Viking-treneren.

Manchester City har allerede fått den første smellen for sesongen. Kevin De Bruyne skadet det ene kneet onsdag under trening. Han er tidligst tilbake i kamp om tre måneder.

Det er et avbrekk som kan hjelpe Liverpool i kampen i seriegullet.

Overlegen

Liverpool kjørte over West Ham og vant 4-0 i seriestarten. Mandag spiller laget borte mot Crystal Palace. Der er det ventet at Alexander Sørloth starter på benken som i første kamp for sesongen.

Resten av serierunden, lørdag (16.00): Cardiff–Newcastle 13.30, Everton–Southampton, Leicester–Wolverhampton, Tottenham–Fulham, West Ham–Bournemouth, Chelsea–Arsenal 18.30.

Søndag (14.30) Burnley–Watford, Manchester C.–Huddersfield, Brighton–Manchester U. 17.00.

(©NTB)