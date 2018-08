NTB Sport

Det er Adresseavisen som erfarer at det kom inn et bud på spissen for noen dager siden. RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, vil ikke bekrefte at det stemmer, men kommer med følgende generelle kommentar:

– Han blir i Rosenborg. Vi trenger ham her.

Søderlund har gått ut og inn av laget siden han kom fra St. Etienne i vinter. Til tross for at han ofte har startet på benken, er han Rosenborgs mestscorende med ni mål i cup og serie.

(©NTB)