Stabæk selger Brochmann til opprykksjagende Mjøndalen

– Han er en spiller vi kjenner godt fra tiden hans i Jerv, Sandnes Ulf og nå sist i Stabæk. Han er en veldig god offensiv midtbanespiller med gode ferdigheter. Målfarlig, kvikk, fotballklok og har et godt skudd. Han har alltid lagd vanskeligheter for oss når vi har spilt mot han. Dette er en stor signering av Mjøndalen, sier hovedtrener Vegard Hansen.

Brochmann har spilt i norsk fotball siden 2011. Han spilte flere år for Sogndal før det ble spill i Sandnes Ulf, Jerv og Stabæk.

– Vi er sikre på at han blir en viktig bidragsyter for oss når vi skal kjempe om opprykk. Selv om vi nå er enige om en avtale ut sesongen så er vår intensjon helt klart at Tonny blir hos oss lenger, sier sportslig leder i Mjøndalen, Kenneth Karlsen.

29 år gamle Brochmann står med tre scoringer og to målgivende på 16 kamper for Stabæk denne sesongen. Nå tar han steget ned i 1. divisjon for å hjelpe Mjøndalen i jakten på opprykk.

Stabæk på sin side kjemper for å overleve i Eliteserien.

