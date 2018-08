NTB Sport

Går FCK videre, venter et omspill over to kamper. Sammenlagtvinneren er klar for europaligaens gruppespill.

– Jeg regner med at CSKA spiller omtrent som sist. Vi må spille enda bedre enn de første 20 minuttene i Sofia, sa Solbakken på onsdagens pressekonferanse.

FCK står med sju strake seirer og vant 2–1 i bortekampen.

FCK kom til 1/16-finalen i samme turnering forrige sesong. Der ble det 1-5-tap mot Atlético Madrid som til slutt vant finalen.

