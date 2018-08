OL-tabbe sendte keeper-Salo inn i dyp depresjon

NTB Sport

Salo var keeper da Sverige tok OL-gull i 1994. Åtte år etter ble han syndebukk i samme turnering med en tabbe som sendte svenskene ut etter 3-4-tap mot Hviterussland.

Han slapp da inn et skudd fra midt på banen. Tabben har vært som et spøkelse for ham i en årrekke selv om mange ikke har merket det.

– I de periodene jeg hadde det som verst, tenkte jeg at jeg ikke orker å leve lenger, sier han til avisen Aftonbladet.

– Alt startet med Hviterussland-kampen. Den har forfulgt meg gjennom hele livet siden det skjedde og er også deler av grunnen til at jeg har følt meg så dårlig.

– Nå har jeg bearbeidet det som hendte og håndterer minnene bedre. Jeg tror ikke folk har skjønt hvor jævlig tungt jeg har hatt det, sier han.

Salo har sammen med en psykolog funnet en litt uvanlig måte å håndtere deler av de psykiske utfordringene på.

– Kjøre bil. Jeg bare drar i vei og kjører så langt jeg kan. Det funker for meg å være innestengt, holde i rattet og fokusere på veien, sier Salo til avisen.

