Norsk basketball tilbake på skjermen

Det er klart etter at Norges Basketballforbund og Amedia har signert en treårig avtale for visning av alle kampene fra BLNO for kvinner og menn direkte.

– For Norges Basketballforbund er dette et viktig og stort steg mot mer synlighet i Norges land. Vi håper dette vil få enda flere til å følge med på, og begynne med verdens beste idrett, uttaler generalsekretær i NBBF Silje Særheim.

Ifølge en pressemelding skal kampene sendes med kommentatorer og grafikk. For første gang på nesten 15 år blir norsk basketball tilgjengelig for seerne.

– Lokalavisene har gjennom flere år sendt fotball- og ishockeykamper, noe mange lesere setter pris på. Basket har et potensial som en stor publikumsidrett og vi ser fram til å kunne tilby våre lesere basket på øverste nivå i Norge, sier konserndirektør i Amedia, Anders Opdahl.

