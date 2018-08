Duo forlater Glimt

NTB Sport

Duoen tar dermed steget ned i 1. divisjon i høst.

– Jeg tenker at det er et fint steg for meg. Det er en klubb som hører hjemme på et høyere nivå enn førstedivisjon. Jeg har lyst til bidra på den veien de har startet, sier Hauge til Nettavisen om låneovergangen til Aalesund.

Olsen har samtidig skrevet kontrakt med Sogndal ut 2019-sesongen.

– Vi er veldig glade for å ha Trond her hos oss. Dette er en viktig signering som vi har jobbet med en stund. Trond kommer inn med mye erfaring og er klar til å bidra, sier Sogndal-leder Håvard Flo.

– Sogndal er en god klubb i norsk toppfotball med klare ambisjoner om opprykk til Eliteserien, sier Olsen selv.

Nylig ble det kjent at Olsen har følt seg presset ut av Glimt. Det fikk spillerorganisasjon NISO til å reagere.

