Voldtektstiltalt Molde-spiller nekter straffskyld

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov og/eller var beruset.

Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun sovnet på et nachspiel hjemme hos spilleren, men våknet og forsto at noen lå over henne uten at hun visste hvem det var, ifølge NRK. Etter at hun våknet tok hun opp en samtale mellom seg selv og tiltalte, og samtalen ble avspilt for retten, ifølge TV 2.

Spilleren nektet straffskyld da rettssaken startet. Han har forklart at han hadde samleie med kvinnen, men hevder det var frivillig.

Ifølge VG forklarte fotballspilleren at han etter samleiet gikk tilbake til nachspielet, før han senere gikk inn på rommet der kvinnen var igjen.

– Jeg vekket henne og sa at hun måtte gå. Hun har sagt at jeg lå oppå henne da hun våknet, men jeg la meg ikke i sengen. Jeg bare vekket henne og sa at alle hadde gått og at hun måtte gå, sier fotballspilleren.

Ifølge tiltalen skjedde voldtekten i mai i fjor. Molde Fotballklubb avventer utfallet av rettssaken og valgte å ikke suspendere spilleren etter at saken ble anmeldt. Det er satt av to dager til rettssaken.

