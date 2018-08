NTB Sport

De tre poengene kan bli svært viktige i kampen for å overleve i divisjonen. Sindre Mauritz-Hansen scoret seiersmålet etter vel en times spill. Det kom etter mye rot inne i feltet. Ballen gikk i mål via Mauritz-Hansen etter et forsøk på en klarering fra Sogndal.

For Sogndal gjestene var dette det første nederlaget etter en lang rekke med kamper uten tap. De tre tapte poengene kan bli kostbare for Sogndal i kampen om å sikre en av de to topplassene.

De gir direkte opprykk til Eliteserien.

(©NTB)