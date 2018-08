Serena Williams lett videre i ATP-turnering i Cincinnati

NTB Sport

Første runde i kvinnene og mennenes turneringer ble spilt mandag, og Williams demonstrerte hvorfor hun har 23 grand slam-titler så langt i karrieren. For to uker siden i San Jose tok det britenes yndling Johanna Konta bare 51 minutter å feie Williams av banen 6-1, 6-0, men mandag var det andre boller fra Serenas side.

Selv om hun ikke så ut til å ha problemer med å slå Gavrilova, ville hun bare delvis innrømme at formen var topp.

– Jeg føler meg ganske bra i kveld. Det er aldri enkelt, uansett hva det sluttresultatet viser. Jeg følte meg definitivt beroliget etter å ha brutt den første serven, men du må bare fortsette og prøve å gå for å ta alt sammen, sa hun.

Veteranen Williams har ikke spilt turneringen i Cincinnati på tre år. Hun vant både i 2014 og 2015 etter å ha tapt finalen i 2013 for Victoria Azarenka fra Hviterussland.

Murray ut

I mennenes turnering gikk det ikke like bra for skotske Andy Murray, nylig tilbake etter skade og operasjon. Han røyk på tap mot Lucas Pouille, som vant 2–1 i sett med sifrene 6-1, 1-6, 6–4. Murray sa etterpå at han følte seg fin, fysisk sett, men påpekte at spillet, som går på hardcourt i denne turneringen, gikk kjapt.

– Han var litt skarpere enn meg der ute. Jeg reagerte kanskje ikke så raskt på noen av slagene som jeg skulle ønsket, sa Murray.

Murray trakk seg fra ATP-turneringen Citi Open i Washington for en drøy uke siden etter å ha tatt seg til kvartfinalen. Hensynet til helsa veide tyngst, og han trakk seg også fra turneringen i Toronto som var i forrige uke.

Langt sett

En annen som har slitt med skader, sveitseren Stan Wawrinka, åpnet også med tap. Argentinske Diego Schwartzman er ranket som nummer 12 og slo ham 6-2, 4-6, 6–3. Det er for øvrig den selvsamme 168 centimeter korte Schwartzman som slo den norske tennisproffen Casper Ruud ut av ATP-turneringen i Hamburg for tre uker siden.

Wimbledon-vinner Novak Djokovic fra Serbia fikk trolig en tøffere kamp enn han ønsket seg da han måtte dra til med ni matchballer før han senket amerikanske Steve Johnson 6-4, 7–6 (7/4) i sin kamp. Djokovic kom rett fra Toronto, der han røyk ut i tredje runde i forrige uke.

