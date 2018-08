Milan henter midtbanespiller fra Chelseas overskuddslager

NTB Sport

Bakayoko går til Milan med en ettårig låneavtale i hånden, men den italienske klubben skal ha opsjon på kjøp. Derfor er det ikke sikkert at han kan tilføye flere kamper for Chelsea på sin CV.

I alt ble det 43 kamper for de blå for Bakayoko, men han måtte tåle kritikk, blant annet for å ikke takle det høye tempoet i Premier League.

Det var høye forhåpninger til Bakayoko da han ble kjøpt for 40 millioner pund sist sommer. 23-åringen hadde da slått seg opp i Monaco hvor han ble omtalt som en av Frankrikes nye store midtbanespillere.

I Milan skal han skal spille under manager Gennaro Gattuso.

