Tottenham må utsette stadionåpningen

London-klubben hadde håpet å spille sin første kamp på nye White Hart Lane mot Liverpool 15. september. Det blir det ingenting av.

Mandag opplyste klubben i en uttalelse at ferdigstillelsen av arenaen er forsinket, og at det vil gå minst to måneder før det kan spilles fotball der.

– Testing den siste tiden har avslørt problemer med sikkerhetssystemene, het det fra klubben.

Videre opplyses det i uttalelsen at man i tiden som kommer skal gjøre nye tester og utbedre problemene. Deretter vil det foreligge en ny tidsplan for når stadionet kan bli tatt i bruk.

Tottenham skulle etter planen ha møtt Cardiff på hjemmebane 6. oktober. Den kampen er flyttet til Wembley. Det samme er det planlagte NFL-oppgjøret mellom Oakland Raiders og Seattle Seahawks.

– Vi vet at dette er en skuffelse for alle som har sesongbillett, klubbmedlemmer og fansen vår over hele verden, sa styreformann Daniel Levy.

Han ba samtidig om en siste porsjon med tålmodighet fra alle parter.

