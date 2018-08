Jørgen Horn klar for Sarpsborg

NTB Sport

Mandag kveld bekreftet Østfold-klubben at den tidligere Strømsgodset-forsvareren hentes hjem til norsk fotball.

31 år gamle Horn bidro til at Strømsgodset tok seriegull i 2013 og seriesølv i 2015.

– Jeg har jo fått med meg at Sarpsborg 08 har vært interessert en stund. Det har gått utrolig bra her de siste to-tre årene, med spillere som har blitt solgt videre og spillere som har debutert på landslag. Jeg gleder meg veldig til å bli en del av dette – en god gruppe og et godt trenerteam, sier forsvarsspilleren til klubbens nettsider.

Han har signert en tre og et halvt år lang avtale med de blåhvite.

Sportssjef Thomas Berntsen er fornøyd med nyervervelsen.

– Dette er en signering vi er stolte over å ha landet. Flere klubber har vært ute etter Horn, men han ønsket seg til oss, og vi ønsket han. Jørgen er en stor lederstjerne som kommer til å utfylle en viktig plass i gruppa vår, sier han.

Horn skal erstatte Joackim Jørgensen går til Start etter årets sesong.

(©NTB)