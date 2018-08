Håland taus om Østerrike-turen

NTB Sport

18-åringen forlot MFK-troppen i forkant av torsdagens bortekamp mot skotske Hibernian i europaligakvalifiseringen, men var søndag tilbake i Molde-drakta. Da var han igjen toneangivende da romsdalslaget banket Brann 5-1.

Etterpå fikk Håland spørsmål om det var hans siste kamp for MFK. Det svarte han «nei» på.

– Hva skjedde i Østerrike?

– Det som skjedde der kan jeg holde for meg selv, sa Håland til NTB.

Solskjær vet ikke

TV 2 erfarte torsdag at Salzburg har planer om å sende unggutten på lån tilbake til Molde ut den norske 2018-sesongen. Det avhenger selvsagt av at Håland blir enig med østerrikerne om de personlige betingelsene.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær svarte dette da han fra NTB fikk spørsmål om Håland har spilt sin siste kamp for klubben i denne omgang:

– Håper ikke det, og jeg tror ikke det, men kanskje. Hvem vet?

Håland ble for alvor et brennhet salgsobjekt da han tidligere i sommer scoret alle målene i Moldes 4-0-seier over Brann i Bergen. Scoringene kom før halve første omgang var unnagjort.

Branns nemesis

Søndag herjet han igjen med serielederen. Allerede etter to minutter ble han felt og skaffet straffe. Den tok han selv og scoret sikkert. Håland traff også stolpen tidlig i kampen.

– Det burde blitt både 6-1 og 8-1. Vi slapp inn et dumt mål, men vi kom til mange sjanser, spilte fin fotball og styrte kampen totalt, sa Håland til NTB om prestasjonen.

Han har scoret fem mål mot Brann i løpet av en halvannen måned.

– Det er gøy å møte dem. Jeg skulle ønske det var en tredje kamp, men det er det dessverre ikke.

