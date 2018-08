Chelsea-stjerne måtte ha trenerskifte for å bli

NTB Sport

Brasilianerens framtid i Chelsea var et hett tema gjennom sommerens overgangsvindu. Hovedpersonen bekreftet selv på et tidspunkt at Barcelona skal ha vært interessert.

– Ville jeg fortsatt vært her dersom Conte ble værende? Ingen sjanse. Nei, sier den tekniske og fotrappe vingen til Evening Standard.

Nå gleder han seg over fortsatt å være Chelsea-spiller.

– Jeg er her fordi jeg ønsker å spille for Chelsea. Jeg drar kun dersom klubben ønsker at jeg skal dra, sier han.

Lørdag innledet han sesongen sammen med lagkameratene med 3-0-seier over Huddersfield. Manager Maurizio Sarri fikk en flott ligadebut.

– Manageren ber oss om å spille og ha det gøy på banen. Er det artig å spille på den måten? Det synes jeg, sier Willian.

