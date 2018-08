Ryktebørsen: England neste for Ødegaard?

NTB Sport

Den spanske sportsavisen Marca melder at 19-åringen skal være interessant for klubber i den engelske mesterskapsserien. Avisen The Mirror siteres på at både Aston Villa og Derby skal være på sporet av nordmannen.

I Villa blir han i så fall lagkamerat med landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland. Derby har fått Frank Lampard som manager.

Ødegaard var med i Reals 30-mannstropp i kampen mot Milan lørdag, men han kom ikke på banen. Det er bred enighet blant fotballeksperter at han kommer til å gå ut på et sesonglangt lån i løpet av kort tid.

Ødegaard var utlånt til Heerenveen i halvannen sesong før han returnerte til Real i sommer.

Kontrakten med Real Madrid skal løpe til 2021. Han har et kort innhopp i La Liga og en hel cupkamp bak seg for Real i obligatoriske kamper siden han kom til klubben vinteren 2015.

Marca skrev tidligere i august at klubbens nye trener Julen Lopetegui liker Ødegaard og skal være villig til å gi ham tid til å blomstre.

Den spanske toppserien starter om en uke, og det er ventet at Ødegaards situasjon vil være avklart innen den tid.

Det aller meste tyder på at han går på utlån.

