Det er over 3000 flere enn FFKs tidligere rekordnotering (2002) i andredivisjon.

Fredrikstad ansatte Per-Mathias Høgmo i vinter, og søndag fikk han nok et bevis på at fotballinteressen i byen lever for fullt.

FFK scoret tidlig 1-0 og la på to til i sluttminuttene av andreomgangen. Joona Veteli, Rocky Lekaj og Andreas Aalbu var målscorerne.

