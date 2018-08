Ny hofteskade stoppet medaljehåpet

NTB Sport

Nordstad Moen hadde raskest personlig bestetid av samtlige i feltet, men hadde slitt med en vond venstre lyske siden mars. Under søndagens maraton var det derimot det høyre beinet som trøblet.

– Det er en konsekvens av lyskeskaden på motsatt side. Jeg kjente dette først for en uke siden. Det forverret seg egentlig dag for dag, så jeg var veldig forsiktig på oppvarmingen. Allerede fra første meter kjente jeg at det gjorde så vondt at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg, sa en skuffet trønder til NTB etter å ha brutt.

Håpet på medalje

Til tross for at lyskeskaden har satt maratonløperen kraftig tilbake siden han satte europarekord i desember, hadde Nordstad Moen fortsatt et håp om medalje.

– Jeg rakk å trene tilstrekkelig mye til å ta medalje. For én uke siden trodde jeg at jeg var i mål, med forbehold om at jeg ikke fikk noen nye skader. Det har vært en balansegang. Når du har vondt, men samtidig skal gjennom økter som tillater deg å springe fort i 42 kilometer.

Da utøverne var litt over halvveis i løpet var det slutt for både Nordstad Moen og landslagskompis Weldu Negash Gebretsadik. Førstnevnte beskriver de 27 kilometerne som svært smertefulle.

– Du får ingen demping fra lårmuskelen. Jeg måtte løpe kunstig frempå på høyre foten og da blir kroppen utrolig anspent. Det blir fryktelig slitsomt gjennom 42 kilometer. Alle fartsøkninger gjorde vondt.

Også Negash Gebretsadik var skuffet etter å ha brutt i EM-debuten.

– Jeg følte meg veldig bra, men etter 22 kilometer fikk jeg enorme smerter i låret som gjorde det umulig å fortsette. Nå er jeg bare veldig lei meg og sint, sa han til NTB.

Treningspause

Nå tar Nordstad Moen en treningspause på en uke. Han vet enda ikke hvordan resten av sesongen ser ut.

– Jeg må bare få litt hvile nå. Deretter må jeg ta meg en runde med det medisinske teamet, så får vi se om det blir rehabilitering framover, avslutter han uten å utelukke en operasjon som er svært vanlig for fotballspillere som sliter med Gilmores Groin.

Koen Naert sikret Belgia en nokså uventet gullmedalje på maratonøvelsen med tiden 2.09,51. Sveitsiske Tadesse Abraham og italienske Yassine Rachik tok henholdsvis sølv og bronse.

