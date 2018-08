Keisuke Honda tar over Kambodsjas landslag

NTB Sport

Honda spilte VM-sluttspillet for Japan tidligere i sommer, før han ble presentert som Melbourne-spiller. Hans nye klubb bedyrer at Hondas nye trenerjobb ikke vil føre til at han mister kamper i den australske ligaen. Kontrakten sier nemlig at japaneren kun er disponibel for Kambodsja i FIFA-sanksjonerte landslagspauser.

– Jeg vil hjelpe Kambodsja å utvikle en klar spillestil og promotere landet for resten av verden, sa han på pressekonferansen i Phnom Penh.

32-åringen vil ikke motta lønn for stillingen som landslagstrener. Kambodsjas fotballpresident Sao Sokha var svært fornøyd med ansettelsen.

– Fotballforbundet i Kambodsja er glad for at Honda har blitt enig om å trene landslaget på frivillig basis.

I 2016 åpnet Honda et fotballakademi i Phnom Phen. Kambodsja ligger for øyeblikket på 166.-plass på FIFA-rankingen.

(©NTB)