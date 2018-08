Junior Guttormsen etter norsk rekord: – Jeg ble rørt

NTB Sport

Ski-gutten kom til lørdagens finale med en bestenotering på 5,61 meter. Den stammet fra kvalifiseringen i EM. Da Guttormsen svingte seg over 5,65 i andre forsøk søndag forbedret han sin egen rekord og hadde samtidig god klaring til lista.

Det ga grunn til håp om at stortalentet kunne utfordre Trond Barthels norske rekord på 5,72. Den ble satt helt tilbake i 1996.

Og Guttormsen tok rekorden i første forsøk på 5,75, men ikke uten dramatikk. 19-åringen, som fortsatt er junior, svingte seg med nød og neppe over lista, som ble liggende igjen å dirre.

– Jeg har ikke helt forstått det ennå at jeg har hoppet 5,75 og norsk rekord. Men det føles bra, smilte Guttormsen til NTB.

Gledestårer

Umiddelbart etter hoppet kom det opp at rekordhoppet likevel var underkjent som følge av at Guttormsen brukte hånden for å bidra til at lista ble liggende. Dermed ble glede snudd til skuffelse for Ski-gutten.

Sekunder senere kom så kontrabeskjeden om at dommerne hadde sett på hoppet på nytt og likevel godkjent det. Dermed var den nye norske rekorden et faktum.

– Først trodde jeg at jeg hadde klart det, men så sa de at jeg hadde vært borti med hånden. Det trodde jeg ikke at jeg hadde, men så oppdaget jeg på TV-bildene at jeg var det. Men så lenge du ikke aktivt prøver å legge lista på plass. Så kom arrangøren bort og sa at hoppet var gyldig, og da ble jeg veldig rørt, sa han.

TV-bildene viste en overlykkelig Guttormsen som felte gledestårer til tross for at stavkonkurransen på langt nær var ferdig.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle hoppe 5,75 i mitt første EM. Det kom en tåre, og det var gledestårer. Jeg hadde trodd jeg skulle klare å ta den norske rekorden en gang, men ikke her, sa unggutten.

Stolt pappa

Også på 5,80 gjorde Guttormsen et godt forsøk, før han forsøkte seg én gang på 5,85. Det endte med riv. Dermed var konkurransen over for det norske håpet. 19-åringen hadde samtidig all mulig grunn til å være fornøyd med finaleinnsatsen.

Fasiten ble personlig rekord med formidable 14 centimeter.

Pappa Atle Guttormsen var stolt av sønnen.

– Dette var meget sterkt. Dette er kanskje den tøffeste stavkonkurransen som har vært med unntak av OL i Rio, og så går han inn og er én av gutta. Ser man på navnene foran ham, er det flere av de største i stavhistorien. Sondre har knapt vært med på et seniorstevne i Norge, sa han til NTB.

– Jeg trodde rekorden skulle komme til neste år. Trond (Barthel) har vel hatt den i 22 år og 22 dager eller noe sånn. Trond løftet rekorden fra 5,05 til 5,72, så Sondre er bare den andre norske rekordhaveren etter 5,05, tilføyde han.

Svensk sensasjon

Stavkonkurransen i Berlin ble for øvrig minneverdig på mange måter. Gullet gikk til den svenske 18-åringen Armand Duplantis. Han svingte seg over 6,05 og ble den første svensken i historien som brøt drømmegrensen på seks meter.

Sølvet gikk til russiske Timur Morgunov, mens den franske stjernen Renaud Lavillenie måtte nøye seg med bronse.

Guttormsen endte på delt sjetteplass.

