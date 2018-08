Jakob Ingebrigtsen vil bli verdens beste 1500-meterløper

NTB Sport

Dagen etter det overbevisende gullet på 5000 meter møtte han pressen frisk og opplagt på det norske utøverhotellet ved Potsdamer Platz klokka 14 søndag ettermiddag.

17-åringen fra Sandnes ble dobbel gullgutt i mesterskapet i Berlin. Det skjedde i en sesong der han har utviklet seg stort sammenlignet med året før.

Der Karsten Warholm var Norges gjennombruddsmann i 2017-sesongen, ble 2018-sesongen året da junioren Jakob også slo igjennom som senior.

Det mange lurer på er hvor mye han kan utvikle seg til neste sesong og til årene som kommer etter der igjen.

– Jeg har tatt voldsomme steg i alle retninger i satsingen min i år. Jeg håper at det blir en progresjon til neste år også, men det blir i hvert fall ikke like mye. Det tror jeg ikke er mulig. Men jeg kan fortsatt bli mye bedre. Jeg har fortsatt mye igjen både når det kommer til trening, fysisk og psykisk utvikling. Det er fortsatt veldig mye som skal til før jeg blir så god som jeg kan bli.

Flytter grenser

– Hvor har du mest å hente?

– For å bli god i det vi har troen på at vi kan bli god i, så handler det om å trene veldig mye over lengre tid. Det kreves i hvert fall ti år med to økter om dagen – hver dag – hele tiden for å nå toppnivået, sa Ingebrigtsen til NTB.

Selv om pappa Gjert Ingebrigtsen har mest tro på at Jakob kan bli aller best på 5000 meter, er det ikke aktuelt for Jakob å bytte til den distansen.

I hvert fall ikke på mange år.

Lørdag var han klar på at målet var å bli verdens beste løper på 1500 meter.

– Hva slags tidsperspektiv ser du for deg for det målet. Du kan kanskje ikke forvente å bli det allerede neste år?

– Nei, men sammenligner du med andre utøvere, så har de raskeste på 1500 meter løpt på sitt beste før de er 25 år. Og da har de vært oppe i nærmere ti år med satsing. Jeg satset i mer enn ti år, og jeg er 17 år. Jeg regner med at jeg skal holde en utvikling og prestasjon i de neste årene som kan lede til at jeg kan bli så god som jeg kan få blitt om ikke altfor lenge. Hvis det går som jeg håper, så kan jeg bli veldig god.

Stor interesse

Interessen rundt Jakob Ingebrigtsen er formidabel. Bislett Games-sjef tror at Jakobs markedsverdi vil skyte i været etter EM-dagene i Berlin. Det er ingen vågal spådom.

Sebastian Coe, den tidligere storløperen og nåværende president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), sa til VG i helgen at Jakob Ingebrigtsen er en arvtaker til sprinteren Usain Bolt når det kommer til oppmerksomhet.

– Hva tenker du selv om at du er i ferd med å få et slikt navn som du har?

– Det er vanskelig å forstå sånne ting, og det er veldig vanskelig å sammenligne prestasjoner folk har og hvor store de er. For meg er det sportslige viktigere enn hva andre måtte mene om hvem som er den største. Jeg kom inn i EM for å prestere, og jeg føler at jeg har prestert så godt som jeg kan. Når jeg tar gull så er det ingenting jeg kan gjøre bedre. Tar du sølv eller bronse, så er det fortsatt noe du kan gjøre bedre.

Etter planen skal Jakob Ingebrigtsen delta i NM i Byrkjelo kommende helg. Men det kan også ende opp med at han deltar i Diamond League-stevnet i Birmingham 18. august.

– Ja, selvfølgelig er det aktuelt. Det er ett løp igjen i Diamond League, og foreløpig har jeg ikke nok poeng til å bli med, men blir jeg invitert så stiller jeg.

