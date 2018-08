Grøvdal om EM-bronsen: – Det føles litt bittersøtt

NTB Sport

Dermed løp Isfjorden-jenta inn til karrierens andre seniormedalje i EM-sammenheng. I 2016 tok hun bronse på 10.000-meteren i Amsterdam.

– Jeg skal være fornøyd med bronse. Det er litt bittert når det var så nært (gull), men jeg hadde ikke helt de samme beina som i forsøket. Det føles litt bittersøtt, oppsummerte bronsejenta overfor NRK.

– Jeg ville gjerne kjempe om gullet og var veldig lysten på det. Jeg følte jeg nærmet meg de foran på sisterunden, men det var dessverre kjørt. Det var dette jeg klarte i dag, tilføyde hun.

Kjempet hardt

28-åringen var i tetkampen hele veien, men på den siste drøye runden måtte hun slippe tetduoen tyske Gesa Felicitas Krause og sveitsiske Fabienne Schlumpf.

Krause hadde den beste spurten og tok gullet, mens Schlumpf ble nummer to.

– Jeg vet at jeg som løper er bedre enn de to andre. Den tyske jenta viser noe hun ikke har vist i hele år på hjemmebane, og det er gøy for henne. Jeg får ta dem neste gang, sa Grøvdal.

Hun måtte kjempe hardt for å holde albanske Luiza Gega bak seg i kampen om bronsemedaljen.

Sykdom

Tidligere i sesongen løp Grøvdal inn til den sterke tiden 9.18,36 i Monaco. Det gjorde den norske jenta til klar medaljefavoritt i Berlin. Ingen europeer har løpt fortere enn den norske jenta denne sesongen.

En lett forkjølelse skapte samtidig problemer for 28-åringen i oppkjøringen til EM, men medaljehåpet lot seg ikke stresse nevneverdig da problemene først dukket opp.

Blant annet ved hjelp av en antibiotikakur kom hun seg kjapt på beina, og selv etter et par dager på sofaen løp hun uanfektet inn til seier i fredagens kvalifiseringsheat.

Grøvdal er usikker på om sykdommen preget henne søndag.

– Det blir spekulasjoner. Det gikk lett i forsøket, men når man har hatt en ukes sykdom, kan det slå litt ulikt ut i etterkant. Jeg er frisk nå, men skulle gjerne vært foruten den forkjølelsen, sa 28-åringen.

